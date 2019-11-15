شكرا لقرائتكم شوقي غريب يضع خطة لمتابعة مباراتىّ الجولة الثالثة بأمم افريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويواجه منتخب نيجيريا الأوليمبى نظيره الجنوب افريقى على ستاد السلام، بينما يلتقى منتخب كوت ديفوار نظيره الزامبى على ستاد القاهرة وتقام المباراتان فى الثامنة مساء.
ويلتقى منتخب مصر الفريق صاحب المركز الثانى فى المجموعة الثانية للبطولة بعدما تصدر الفراعنة المجموعة الأولى بـ9 نقاط حصدوها من 3 انتصارات على مالى وغانا والكاميرون.
وكان الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي قرر تقسيم اللاعبين الي قسمين في التدريبات التي جرت ظهر اليوم بعد أداء صلاة الجمعة في أحد المساجد القريبة من مقر إقامة المنتخب الأولمبي بالتجمع الخامس.
المجموعه الأولي التي لم تشارك في مباراة الأمس والذين تم تغييرهم أثناء لقاء الكاميرون أدت تدريبا في الجيم تحت اشراف الجهاز الفني والمجموعة التي شاركت في المباراة أجرت عملية الاستشفاء برعاية الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب والدكتور صلاح عاشور اخصائي العلاج الطبيعي والدكتور محمد صلاح اخصائي التأهيل.
وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قد قرر أمس إراحة اللاعبين من المران المسائي قبل انطلاق استعدادته للقاء نصف النهائي الثلاثاء المقبل.
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