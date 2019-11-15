شكرا لقرائتكم إكرامي عن تألق رمضان صبحي مع الأولمبي: القيادة ليس لها سن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأثنى إكرامي على نضج شخصية رمضان صبحي وقيادته للفراعنة قائلا: القيادة ليس لها سن الأمر يتعلق بنضج الشخصية وتطورها ورمضان أجاد حمل شارة القيادة بشكل ملحوظ وكان على قدر المسئولية. Advertisements أوضح: المنتخب قدم عروضاً جيدة خلال دور المجموعات ولكن لا يجب أن ننسى الخطوة الأهم وهي التأهل لأولمبياد طوكيو وحصد اللقب. وعن بقاء رمضان صبحي مع الأهلي في الفترة المقبلة أكد وحش أفريقيا أنه يتمنى له التوفيق في أي مكان سواء أكمل مشواره مع الأهلي أو عاد إلى الدوري الانجليزي.

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