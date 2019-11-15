شكرا لقرائتكم رمضان صبحي على رادار أندية إيطالية وفرنسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحظى رمضان صبحي لاعب النادى الأهلى والمنتخب الأولمبى، بمتابعة أكثر من ناد أوروبى خلال بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، المقامة حاليا فى مصر وحتى 22 نوفمبر الجارى.

وكشف مصدر مقرب من رمضان صبحي، أن اللاعب تلقى عروضا شفهية عن طريق وكيل أعماله من أندية إيطالية وفرنسية، إلا أن رمضان صبحي يفضل غلق هذا الملف فى الوقت الحالي على أن يتم مناقشة العروض عقب المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 ، حيث سيحدد وجهته المقبلة بعدها.

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وظهر رمضان صبحي بمستوى جيد للغاية خلال بطولة أمم افريقيا الحالية، وقاد الفراعنة إلى نصف نهائى البطولة بعد تصدر المجموعة الأولى بـ9 نقاط و3 انتصارات على مالى وغانا والكاميرون.

وحصل النادي الأهلي على خدمات رمضان صبحي على سبيل الإعارة من ناديه الإنجليزى هيدرسفيلد، ويسعى النادى الأحمر لإستعادة اللاعب نهائيا بعد تألقه هذا الموسم.