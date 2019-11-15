شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف شيتوس ومحمد شوقى بمتابعة مباراتىّ الجولة الثالثة للمجموعة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، متابعة مباراتىّ الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، اليوم بشكل دقيق، وتم الاتفاق علي أن يقوم محمد شوقي مدرب مساعد المنتخب بمتابعة اللقاء الذي سيقام باستاد القاهرة علي أن يقوم وائل رياض بمتابعة اللقاء الذى سيقام باستاد السلام.

ويواجه منتخب نيجيريا الأوليمبى نظيره الجنوب افريقى على ستاد السلام، بينما يلتقى منتخب كوت ديفوار نظيره الزامبى على ستاد القاهرة وتقام المباراتان فى الثامنة مساء.

ويلتقى منتخب مصر الفريق صاحب المركز الثانى فى المجموعة الثانية للبطولة بعدما تصدر الفراعنة المجموعة الأولى بـ9 نقاط حصدوها من 3 انتصارات على مالى وغانا والكاميرون.

Advertisements

وكان الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي قرر تقسيم اللاعبين الي قسمين في التدريبات التي جرت ظهر اليوم بعد أداء صلاة الجمعة في أحد المساجد القريبة من مقر إقامة المنتخب الأولمبي بالتجمع الخامس.

المجموعه الأولي التي لم تشارك في مباراة الأمس والذين تم تغييرهم أثناء لقاء الكاميرون أدت تدريبا في الجيم تحت اشراف الجهاز الفني والمجموعة التي شاركت في المباراة أجرت عملية الاستشفاء برعاية الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب والدكتور صلاح عاشور اخصائي العلاج الطبيعي والدكتور محمد صلاح اخصائي التأهيل.

وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قد قرر أمس إراحة اللاعبين من المران المسائي قبل انطلاق استعدادته للقاء نصف النهائي الثلاثاء المقبل.



