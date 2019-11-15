"بي تي" تحتفظ بحقوق البث القارية في بريطانيا مقابل 1,5 مليار دولار









اسماء السيد - أعلنت شبكة "بي تي" البريطانية الجمعة أنها احتفظت بحقوق نقل مباريات مسابقات كرة القدم للأندية الأوروبية في المملكة المتحدة لثلاثة أعوام إضافية، لقاء مبلغ قدّر بـ1,2 مليار جنيه استرليني (1,5 مليار دولار).

وتمنح الصفقة الجديدة للشبكة العملاقة، والتي تدخل حيز التنفيذ بدءا من العام 2021، حقوق بث 420 مباراة تتوزع بين المسابقتين القاريتين الحاليتين، أي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، إضافة الى المسابقة الجديدة للأندية التي يعتزم الاتحاد القاري (ويفا) إطلاقها.

وتحمل "بي تي"، المملوكة من أكبر شركة لخدمات الاتصالات النقالة والانترنت، حقوق البث في المملكة المتحدة منذ العام 2015، بعد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قدرت قيمته بـ897 مليون جنيه استرليني.

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وأفادت "بي تي" عن تسجيل زيادة بنسبة 26 بالمئة في الوقت الذي يمضيه مشاهدوها في متابعة مباريات دوري الأبطال، ورقم قياسي في متابعة المباراة النهائية لمسابقة دوري الأبطال في الموسم الماضي بين ليفربول وتوتنهام الإنكليزيين (2-صفر)، والتي تم عرضها أيضا في المملكة المتحدة من خلال خدمات البث التدفقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغ عدد مشاهدي تلك المباراة 11,3 مليون شخص.

وقال الرئيس التنفيذي لقسم المستهلكين في شبكة "بي تي" مارك أليرنا "نحن سعداء لأننا سنبقى منزل دوري أبطال أوروبا في المملكة المتحدة".