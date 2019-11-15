بعثة المنتخب تغادر إلى جزر القمر فى رحلة طيران 9 ساعات.. وترانزيت بتنزانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم القاهرة فى طريقها إلى جزر القمر لمواجهة منتخبها الاثنين المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.
وأدى المنتخب تدريبا صباحيا بملعب فندق الإقامة ببرج العرب، وخاض أدى اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفائية بينما أدى باقى اللاعبين تدريبات قوية مع الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.
وتطير البعثة فى طريقها لجزر القمر على متن طائرة خاصة فى رحلة تستغرق 9 ساعات ، ومن المقرر أن تصل البعثة مطار مورونى فى العاشرة مساء، ويتخلل الرحلة ترانزيت لمدة ساعة فى تنزانيا.
كان منتخب مصر الأول تعادل مع كينيا بهدف لكل فريق أمس ببرج العرب فى افتتاح التصفيات الأفريقية.
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