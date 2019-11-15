عمرو جمال: أنا مش محظوظ ونفسى أرجع الأهلى وهذه نصيحة عماد متعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش أنه يتمنى أن يعود لجدران النادى الأهلى مرة أخرى مؤكداً أنه يعرف قدراته جيداً ويعشق التحدى. وأضاف الغزال فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” : " لعبت 50 دقيقة مع طلائع الجيش وحظى وحش تعرضت للطرد بسبب حماسى الزائد ورغبتى فى فعل كل حاجة فى نفس الدقيقة ولكنى سأواصل رحلة إستعادة مستوايا بكل تحدى" وتابع عمرو جمال : " لم نظهر بشكل متميز مع البرازيلى فارياس إبان توليه قيادة الطلائع رغم وجود كوكبة من النجوم فى صفوف الفريق ولكن قدوم طارق يحيى لتدريب الطلائع يشكل إضافة كبرى وسنحاول مساعدته للنجاح بشتى الطرق" وأكمل الغزال : " بعتبر نفسى مش محظوظ لإنى تعرضت للإصابة بالرباط الصليبى مع الاهلى فى عز تألقى وتهافت الاندية الاوربية على ضمى ولكن جاءت الإصابة لتضع خط فاصل فى رحلتى الكروية لأن الظروف عاندتى كثيراً لإستعادة مكانى فى خط هجوم الاهلى " Advertisements وعن الشخص الذى ساند عمرو جمال فى أزمته علق الغزال : " عماد متعب بيكلمنى وأكلمه عالطول وأخر مرة بعد الطرد ونصحنى بالهدوء والتعامل مع الامور بحكمة وخطوة خطوة " وعن العودة للأهلى قال عمرو جمال :" طبعا نفسى أرجع الاهلى وده هيحصل من خلال تألقى مع الطلائع وكمان الرجوع للمنتخب لأن الجهاز الفنى متابعنى وده مشجعنى"







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