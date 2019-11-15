شكرا لقرائتكم خبر عن دبش يبحث عن عرض للرحيل عن المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف محمد دبش مدافع مصر للمقاصة البحث عن عروض للرحيل عن صفوف الفريق الفيومي في فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها يناير المقبل ، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة منذ بداية الموسم الجاري.

ويعتمد الجهاز الفني لفريق المقاصة علي أحمد مودي وأحمد ياسين وشريف حازم منذ بداية الموسم ، مما دفع اللاعب للحديث مع إدارة النادي بشأن السماح له بالرحيل في يناير المقبل، وهو ما اتفق عليه الطرفين ليبحث دبش عن عروض من أندية أخرى للانضمام اليها في يناير المقبل.

كان فريق مصر المقاصة قد فاز علي أسوان بهدفين دون رد فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما مساء أمس بالملعب الفرعي بالدفاع الجوي ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة توقف الدوري الحالية لمشاركة المنتخب الأولمبي ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر، ومشاركة المنتخب الأول في التصفيات الأفريقية المؤهلة للأمم الأفريقية.