شقيق سعد سمير لـ سوبر كورة: تريزيجيه والعفيجى قالولى أنت أحسن من أخوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد سمير سعد مدافع نادى طلائع الجيش صاحب الـ18 عاماً والشقيق الأصغر لسعد سمير نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، حقيقة فشل صفقة انتقاله للقلعة الحمراء منذ ثلاث سنوات. وقال محمد سمير سعد فى تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة": "ألعب فى صفوف طلائع الجيش منذ 6 سنوات وبعد قدومى للنادى بثلاث سنوات فقط، أرسل الأهلى فاكساً رسمياً لإدارة الطلائع لضمى بعدما شاهدونى فى مباريات الناشئين لكن إدارة النادى رفضت الاستغناء عنى". لمتابعة حوار شقيق سعد سمير بالفيديو اضغط هنا Advertisements

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