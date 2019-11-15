شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يتأهل إلى نصف نهائي بطولة هلسنكي للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن بطل أفريقيا المصري محمد صفوت لاعب التنس من تجاوز الدور ربع نهائي لبطولة هلسنكي ( ضمن سلسلة بطولات التحدي التشالنجر التي تنظمها رابطة محترفي التنس ATP). وتغلب محمد صفوت على السويدي ألياس يمار في المباراة التي جرت اليوم بواقع مجموعتين للاشئ كانت تفاصيلها 6-3 / 6-4 . و سيطر خلال المباراة صفوت بالرغم من فارق التصنيف بينهما لصالح السويدي، و بعد ساعة و 12 دقيقة حقق محمد صفوت الفوز لينتقل للدور نصف النهائي للبطولة.

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