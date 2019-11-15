شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يتأهل إلى نصف نهائي بطولة هلسنكي للتنس والان مع تفاصيل الخبر
وتغلب محمد صفوت على السويدي ألياس يمار في المباراة التي جرت اليوم بواقع مجموعتين للاشئ كانت تفاصيلها 6-3 / 6-4 .
و سيطر خلال المباراة صفوت بالرغم من فارق التصنيف بينهما لصالح السويدي، و بعد ساعة و 12 دقيقة حقق محمد صفوت الفوز لينتقل للدور نصف النهائي للبطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صفوت يتأهل إلى نصف نهائي بطولة هلسنكي للتنس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.