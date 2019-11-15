شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات متكافئة بين طارق مؤمن وبول كول قبل نهائى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد البطل المصرى طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، لخوض مباراة نهائى بطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش، والتى انطلقت منافساتها فى 8 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار.

وكان البطل المصري طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد التغلب في نصف النهائى على الألمانى سايمون روزنر بثلاثة أشواط مقابل شوط، ليتأهل مؤمن للمباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي.

ويصطدم طارق مؤمن فى المباراة النهائية بالنيوزلاندي المخضرم بول كول المصنف الخامس عالميا فى المباراة النهائية، ويطمح البطل المصرى لحصد اللقب الأول فى تاريخه ببطولة العالم والحفاظ على اللقب لمصر .

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طارق مؤمن واجه بول كول فى 6 مباريات، فاز فى 3 مباريات فيما فاز النيوزلاندى فى ثلاثة مباريات أخرى، فيما كانت المواجهة الأخيرة التي جمعت الثنائي قد انتهت لصالح بول كول على حساب مؤمن.

وكان طارق مؤمن قد خاض نهائي بطولة العالم الموسم الماضي أمام مواطنه علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا والذي نجح في حصد البطولة للمرة الأولى في تاريخه على حساب مؤمن.

يذكر أن بطولة العالم للسيدات قد أقيمت تحت سفح الأهرامات حتى الأول من نوفمبر الجاري وتوجت بها نور الشربيني للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.