شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي عن تألق رمضان صبحي مع الفراعنة: القيادة مالهاش سن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق إكرامي الشحات نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، على تألق رمضان صبحي مع المنتخب الأولمبي المشارك في كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال وحش أفريقيا عن تطور شخصية رمضان صبحي وقيادته للفراعنة في تصريحات خاصة لليوم السابع: القيادة ليس لها سن الأمر يتعلق بنضج الشخصية وتطورها ورمضان أجاد حمل شارة القيادة بشكل ملحوظ وكان على قدر المسئولية.

Advertisements

أضاف إكرامي: المنتخب قدم عروضاً جيدة خلال دور المجموعات ولكن لا يجب أن ننسى الخطوة الأهم وهي التأهل لطوكيو وحصد اللقب.

وعن بقاء رمضان صبحي مع الأهلي في الفترة المقبلة أكد وحش أفريقيا أنه يتمنى له التوفيق في أي مكان سواء أكمل مشواره مع الأهلي أو عاد إلى الدوري الانجليزي.