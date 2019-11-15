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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة الموافق 15/11/2019، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، التى كان أبرزها استبعاد أحمد جمعة من معسكر المنتخب بسبب إصابة الركبة، وشوقى غريب يحذر لاعبى المنتخب الأولمبي من السماسرة والعروض الوهمية.

استبعاد أحمد جمعة من معسكر المنتخب بسبب إصابة الركبة

تعرض أحمد جمعة مهاجم المنتخب الوطنى لإصابة فى الركبة خلال مران المنتخب الصباحى اليوم بعد كرة مشتركة مع أحد زملائه غادر على إثرها المعسكر، ولن يتمكن من السفر مع الفريق لرحلة لجزر القمر.

حمدى فتحى يجرى جراحة الغضروف الأسبوع المقبل لدى طبيب مروان محسن

يجرى حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى، جراحة غضروف الركبة فى ألمانيا الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بسفره، والحصول على التأشيرة من خلال السفارة الألمانية بالقاهرة.

أحمد رفعت ينتظر عرضا خليجيا فى الميركاتو الشتوى

ينتظر مسئولو الزمالك وصول عرض خليجى للتعاقد مع أحمد رفعت، صانع ألعاب الفريق، المعار لمدة موسم إلى الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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عبد الحفيظ يتحدث عن موعد انضمام على معلول لتدريبات الأهلى

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أن التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق ينتظم فى التدريبات الجماعية للفريق يوم الخميس المقبل، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في معسكره الحالي.

شوقى غريب يحذر لاعبى المنتخب الأولمبي من السماسرة والعروض الوهمية

حذر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، لاعبى المنتخب وعلى رأسهم مصطفى محمد وأسامة جلال وعبد الرحمن مجدى من الإنشغال بوكلاء اللاعبين، والأنباء التى تتردد من وقت لأخر حول وجود مندوبين من أندية أوربية لمتابعة لاعبى المنتخب خلال بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، المقامة حاليا فى مصر حتى 22 نوفمبر الجارى.

محاولات لزيادة الجماهير فى مباراة منتخب مصر الأولمبى بنصف النهائى

يبذل مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة محاولات كبيرة من أجل حشد الجماهير بشكل أكبر فى مباراة المنتخب الأولمبى فى نصف نهائى البطولة، من خلال تشجيع مراكز الشباب وطلاب الجامعات على الحضور بكثافة فى المباريات المقبلة، خاصة وأن مستوى المنتخب تأثر إيجابيا بحضور الجماهير فى مباريات الدور الأول.

الأهلي يبدأ رحلة تسويق وليد آزارو في الشتاء

فتح مسئولو النادي الاهلي الباب أمام رحيل المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لعدم قناعة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بقدرات اللاعب المغربي الذى لم يحظى بفرصة المشاركة مع المدرب السويسري بشكل مُنتظم خلال المباريات الستة التي قاد فايلر فيها.