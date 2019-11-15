شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى يعود للقاهرة قبل "عمومية" الأهلى بعد رحلة علاجية فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى للقاهرة يوم الأربعاء المقبل بعد رحلة علاجية لعدة أيام فى العاصمة الإنجليزية لندن.

وسافر المهندس خالد مرتجى إلى لندن منذ أيام من أجل الخضوع لفحوصات طبية والاطمئنان على بعض الآلام التى يعانى منها وحدد عضو مجلس الأهلى الأربعاء المقبل موعداً للعودة للقاهرة ليكون متواجداً فى النادى خلال الفترة المقبلة التى يشهد فيها الأهلى أحداث مهمة على الصعيد الكروى والإدارى.

ويستعد الأهلى لإقامة الجمعية العمومية العادية يومى 22 و23 نوفمبر الجارى، وهو الحدث الذى يستعد له مجلس الأهلى حالياً بشكل جيد ثم يخوض فريق الكرة عدة ارتباطات محلية وقارية مهمة.