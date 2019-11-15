شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للاعبى المنتخب الأولمبى بعد صلاة الجمعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
المجموعه الأولى التى لم تشارك فى مباراة الأمس والذين تم تغييرهم أثناء لقاء الكاميرون أدت تدريبا فى الجيم تحت إشراف الجهاز الفنى والمجموعة التى شاركت فى المباراة أجرت عملية الاستشفاء برعاية الجهاز الطبى برئاسة الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب والدكتور صلاح عاشور أخصائى العلاج الطبيعى والدكتور محمد صلاح اخصائى التأهيل.
وكان شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى قد قرر أمس إراحة اللاعبين من المران المسائى قبل انطلاق استعدادته للقاء نصف النهائى الثلاثاء المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات استشفائية للاعبى المنتخب الأولمبى بعد صلاة الجمعة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.