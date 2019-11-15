شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للاعبى المنتخب الأولمبى بعد صلاة الجمعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، تقسيم اللاعبين إلى قسمين فى التدريبات التى جرت بعد أداء صلاة الجمعة فى أحد المساجد القريبة من مقر إقامة المنتخب الأولمبى بالتجمع الخامس.

المجموعه الأولى التى لم تشارك فى مباراة الأمس والذين تم تغييرهم أثناء لقاء الكاميرون أدت تدريبا فى الجيم تحت إشراف الجهاز الفنى والمجموعة التى شاركت فى المباراة أجرت عملية الاستشفاء برعاية الجهاز الطبى برئاسة الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب والدكتور صلاح عاشور أخصائى العلاج الطبيعى والدكتور محمد صلاح اخصائى التأهيل.

وكان شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى قد قرر أمس إراحة اللاعبين من المران المسائى قبل انطلاق استعدادته للقاء نصف النهائى الثلاثاء المقبل.

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