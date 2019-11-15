"مثال يحتذى به".. حارس ليفربول يشيد بصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أشاد الحارس البرازيلي أليسون بيكر لاعب فريق ليفربول، بزميله في الفريق محمد صلاح نجم "الريدز" والمنتخب المصري.

أليسون قال في تصريحات عبر شاشة "العربية" :"صلاح شخص رائع، هو مثال يحتذى به".

وتابع الحارس البرازيلي الدولي :"أنا معجب بصلاح عندما كنت ألعب معه في روما، بسببه فكرتي تجاه البلاد العربية تغيرت".

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ويستعد المنتخب البرازيلي لملاقاة المنتخب الأرجنتيني وديًا في السعودية، وعن هذا قال أليسون عن المباراة :"المنتخب الأرجنتيني ليس ليونيل ميسي فقط".

وأكمل :"ميسي أفضل لاعب في العالم، أنا قابلته ثلاث مرات عندما كنت لاعبًا في روما وليفربول وفي بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، اللعب أمام ميسي رائع".

جدير بالذكر أن أليسون يتواجد مع المنتخب البرازيلي حاليًا لمواجهة الأرجنتين مساء اليوم، ثم يواجه منتخب "السامبا" نظيره الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل.