كاراتيه الزمالك يتصدر بطولة الجيزة

حصد أبطال الكاراتيه بنادي الزمالك (كاتا وكوميتيه) الميداليات والمراكز المتقدمة ببطولة الجيزة الرسمية تحت 18 سنة والتي أقيمت علي ملاعب نادي الصيد. وأكد محمد جمال المدير الإداري لأسرة الكاراتيه بالنادي حصول كل من زينب إيهاب علي ذهبية كاتا آنسات وهاجر أشرف الميدالية الفضية كاتا آنسات ونورهان حسن برونزية كاتا آنسات.

كما حصدت منه الله سمير المركز الخامس وحصدت زينب أكرم برونزية كوميتية 50 ك.. وحصد كمال قاسم برونزيه كاتا رجال ومحمد طارق المركز الخامس كاتا رجال. حسن برونزية كاتا آنسات.كما حصدت منه الله سمير المركز الخامس وحصدت زينب أكرم برونزية كوميتية 50 ك.. وحصد كمال قاسم برونزيه كاتا رجال ومحمد طارق المركز الخامس كاتا رجال.

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