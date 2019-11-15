بتروجت يهزم الفيوم بثنائية ويتأهل لدور الأخير بكأس مصر

تأهل فريق بتروجت للدور التمهيدى الأخير لكأس مصر بعد تغلبه على الفيوم بهدفين نظيفين بملعب الأسيوطي في الدور التمهيدى الثاني للبطولة. الأسيوطي في الدور التمهيدى الثاني للبطولة. سجل الهدفين أيزيكال وإبراهيم صلاح في الدقيقتين 35 و70. جاء اللقاء لصالح بتروجت لعبا ونتيجة على مدار الشوطين لفارق الخبرة التي صبت في صالح الفريق البترولي.

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