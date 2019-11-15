مرتبط الزمالك 2002 يهزم أصحاب الجياد 39 - 31 ببطولة دوري اليد

حقق فريق الزمالك مرتبط 2002 لكرة اليد بالنادي فوزا كبيرا علي أصحاب الجياد بنتيجة 31/39 بالجولة الثالثة عشرة التي جمعت بين الفريقين اليوم بصالة القوات المسلحة بالإسكندرية في بطولة دوري المرتبط. الفريقين اليوم بصالة القوات المسلحة بالإسكندرية في بطولة دوري المرتبط. وقرر الجهاز الفني بقيادة محمد عبدالرحمن المدير الفني منح الفريق راحة سلبية غدا وسيستانف تدريباته بعد غد استعداد لمباراة البنك الأهلي المقررة الخميس المقبل في تمام الثانية ظهرا بصالة القوات المسلحة بالمركز الأوليمبي بالإسكندرية. المدير الفني منح الفريق راحة سلبية غدا وسيستانف تدريباته بعد غد استعداد لمباراة البنك الأهلي المقررة الخميس المقبل في تمام الثانية ظهرا بصالة القوات المسلحة بالمركز الأوليمبي بالإسكندرية.

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