فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فريق الأميرية بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الخميس على ملعب النادي.

سجّل أهداف الزمالك كلا من: كريم بامبو في الدقيقة ٢٦ ويوسف أوباما في الدقيقة ٣٣

من ركلة جزاء، وعمر السعيد في الدقيقة ٣٥ وشيكابالا في الدقيقة ٤١.. وأضاف السعيد الهدف الخامس في الدقيقة الـ 46 ثم حسين فيصل السادس في الدقيقة الـ51 وأخيرًا مصطفى فتحي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.. بينما سجل الأميرية هدفه الوحيد في الدقيقة ٣٧.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك بعض التغييرات بنزول محمد عبدالشافي بدلًا من محمود عبدالرازق شيكابالا ومصطفي فتحي بدلا من يوسف أوباما وحسين فيصل بدلا من محمد حسن.

فيديو..ملخص مباراة الزمالك الودية ضد الأميرية