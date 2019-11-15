رسميًا.. الترسانة يتأهل لدور الـ64 بكأس مصر بعد التغلب على المريخ

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة لدور الـ64 من بطولة كأس مصر بعد التغلب علي نظيره منتخب السويس بأربعة أهداف مقابل هدف نظيفة في الأدوار التمهيدية.

وسجل المريخ هدف التقدم وتعادل الترسانة عن طريق أحمد عماد وسجل إيهاب فؤاد نجم الشواكيش الهدف الثاني وعزز سيد حمدي النتيجة بالهدف الثالث والرابع.

وكان تولى أحمد كشرى المدير الفني للترسانة مهام تدريب الفريق الأسبوع الماضي خلفا لمؤمن عبدالغفار الذي تولي مهام الفريق أيضا خلفا علاء ميهوب. في الأدوار التمهيدية.وسجل المريخ هدف التقدم وتعادل الترسانة عن طريق أحمد عماد وسجل إيهاب فؤاد نجم الشواكيش الهدف الثاني وعزز سيد حمدي النتيجة بالهدف الثالث والرابع.وكان تولى أحمد كشرى المدير الفني للترسانة مهام تدريب الفريق الأسبوع الماضي خلفا لمؤمن عبدالغفار الذي تولي مهام الفريق أيضا خلفا علاء ميهوب.

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