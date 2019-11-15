نتيجة المباراة الودية بين منتخب البرازيل والأرجنتين

تتجه أنظار كافة متابعي كرة القدم حول العالم إلى الأراضي السعودية تحديدا ملعب ستاد جامعة الملك سعود مساء اليوم الجمعة 15-11-2011، وذلك لمشاهدة لقاء الكلاسيكو بين المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني، الودي، لكن دائما هذا اللقاء لا يهم أن يكون وديا، رسميا، أو حتى لاعتزال لاعب، فهو حدث يجمع سحر الكرة اللاتينية ولا شيء أكثر.

ينطلق اللقاء في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وما يزيد من أهمية اللقاء هو عودة اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني لخوض المباريات مع منتخب بلاده بعد نهاية فترة الإيقاف التي كان تعرض لها من اتحاد بلاده بعدما تهكم عليهم واصفا إياهم بالـ«فساد» عقب خسارته أمام البرازيل في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة.

ويسعى راقصو التانجو في مباراة اليوم للثأر من هزيمتهم أمام منتخب البرازيل، في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا الأخيرة بهدفين دون رد، والتي توج بها السيلساو, كما يسعي للثأر ايضا من خسارة منتخب التانجو لقاء “السوبر كلاسيكو” بالسعودية العام الماضي بهدف دون مقابل.

وتأتي تلك المباراة ضمن فاعليات موسم الرياض الذي يشهد العديد من الأحداث الهامة على كافة الأصعدة وليس الرياضي فقط، لذلك لم يجد القائمين على الرياضة في المملكة شيء مثير أكثر من جلب ميسي.. ومنتخبين كالبرازيل والأرجنتين.

يذاع اللقاء عبر شاشة قناة KSA Sports 1 HD, ويعلق على المباراة فهد العتيبي.

التشكيل المتوقع (البرازيل):

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

Advertisements

المدافعون: دانيلو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، أليكس ساندرو.

لاعبو الوسط: آرثر ميلو، كاسيميرو، فيليب كوتينيو.

المهاجمون: جابريال خيسوس، روبيرتو فيرمينيو، ريتشالتسون دي أندرندي.

التشكيل المتوقع (الأرجنتين):

حراسة المرمى: أوجاستين مارتشين.

المدافعون: خوان فويس، جيرمان بيزييلا، نيكولاتس أوتاميندي، ماركوس أكونا.

لاعبو الوسط: رودريجو دي بول، ليوناردو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

المهاجمون: ليونيل ميسي، سيرجيو أجويرو، لوتارو مارتينيز.