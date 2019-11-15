رياضة | قناة مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين عبر النايل سات.. مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر مجانًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين عبر النايل سات.. مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر مجانًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم مع نظيره الأرجنتيني، مساء اليوم، في المباراة الودية التي تجمع بينهما في السوبر كلاسيكو، في ظل تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لذلك نقدم لكم تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل ضد الأرجنتين عبر النايل سات.

موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل

تنطلق مباراة الأرجنتين ضد البرازيل في 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:00 مساءًا بتوقيت تونس، و5:00 مساءًا بتوقيت جرينتش.

تردد قناة القناة المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل ضد الأرجنتين

وفي ظل بحث الجميع عن تردد القناة المفتوحة الناقلة للمباراة، يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي"، تردد قناة KSA SPORTS HD 1 الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين، لمشاهدتها حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، على الأراضي السعودية.

تردد قناة KSA SPORTS HD 1 عبر النايل سات

تذاع المباراة عبر القناة المفتوحة بتردد 12284، وبمعدل ترميز 27500، وبالاستقطاب V.

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تردد قناة KSA SPORTS HD 1 عبر القمر الصناعي بدر

تذاع المباراة عبر القناة المفتوحة بتردد 12149، وبمعدل الترميز: 27500، وبالاستقطاب H.

تردد قناة KSA SPORTS عبر القمر الصناعي نايل سات

.تذاع المباراة عبر القناة المفتوحة بتردد: 12149، وبمعدل الترميز: 27500، وبالاستقطاب H.

تردد قناة KSA SPORTS عبر القمر الصناعي بدر

.تذاع المباراة عبر القناة المفتوحة بتردد 12015، وبمعدل الترميز: 27500، وبالاستقطاب V.

تردد قناة KSA SPORTS عبر القمر الصناعي عرب سات

تذاع المباراة عبر القناة المفتوحة بتردد 10923، وبمعدل الترميز: 17000، وبالاستقطاب H.