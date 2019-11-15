رياضة | عاجل - مفاجأة نجم الزمالك يستقر على الانتقال إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - مفاجأة نجم الزمالك يستقر على الانتقال إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بالانتقال إلى صفوف نادي الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب بأن هناك رغبة قوية لدى المدافع الدولي في خوض تجربة جديدة بالدوري السعودي على سبيل البيع النهائي او الإعارة لمدة ٦ أشهر مع وجود بند أحقية البيع.

وأضاف المصدر ذاته بأن علاء يسعى إلى السفر للسعودية من اجل عدة اسباب أبرزها الفارق الكبير في الرواتب بين الزمالك والاهلي السعودي، بالإضافة إلى وجود السويسري كريستيان جروس على رأس القيادة الفنية لنادي اهلي جدة.

وينتظر اللاعب انتهاء معسكر المنتخب الوطني الحالي من اجل عقد جلسة مع امير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق، من اجل مناقشة العرض السعودي وحسم موقف رحيله بشكل نهائي.

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وقد شارك علاء في مباراة المنتخب المصري الوطني أمام كينيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام ٢٠٢١.

في سياق آخر نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في الفوز على نظيره الأميرية بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما امس على عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وسجل أهداف الزمالك كل من: كريم بامبو في الدقيقة ٢٦ ويوسف اوباما في الذقيقة ٣٣ من ركلة جزاء، وعمر السعيد في الدقيقة ٣٥ وشيكابالا في الدقيقة ٤١، عمر السعيد الهدف الخامس في الدقيقة الـ 46 ثم حسين فيصل السادس في الدقيقة الـ 51 وأخيرا مصطفى فتحي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني، بينما سجل الأميرية هدفه الوحيد في الدقيقة ٣٧.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره إنبي يوم ٢٥ نوفمبر الجاري على ملعب الجيش بمدينة السلام ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، بينما يسافر الابيض إلى الكونغو ليواجه مازيمبي يوم ٣٠ من نفس الشهر في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.