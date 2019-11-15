رياضة | مانشستر يونايتد يخطط للاستغناء عن نجمه

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عبدالقادر عرابي

لا يرغب مسئولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في استعادة مهاجمه التشيلي "أليكسيس سانشيز" المعار لنادي إنتر ميلان الإيطالي هذا الموسم.

مانشستر يونايتد يخطط للاستغناء عن نجمه

وأفادت شبكة "فوتبول إيطاليا" أن إدارة الشياطين الحمر تأمل في قيام نادي إنتر ميلان بشراء اللاعب بصفة نهائية.

انضمام سانشيز لإنتر ميلان

وانضم سانشيز لصفوف إنتر ميلان مطلع هذا الموسم على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد دون وجود بند أحقية الشراء.

وتمت إعارة سانشيز للنيرادزوري دون وجود دفع تكاليف انتقال من قبل النادي الإيطالي، حيث تحمل النادي فقط جزء من راتبه الشخصي مع اليونايتد والمقدر بـ 500 ألف جنيه إسترليني في الإسبوع.

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إصابة سانشيز

وكان اللاعب قد تلقى إصابة قوية منذ مطلع أكتوبر الماضي، ولن يعود قبل مطلع العام الجديد بحسب التقارير الطبية.

وكان سانشيز قد إنضم لصفوف مانشستر يونايتد في يناير من عام 2018 قادماً من نادي أرسنال بعد رفضه تجديد عقده مع الجانرز.

وانحدر مستوى سانشيز بشكل غريب مع اليونايتد مما دفع النادي لإعارته مطلع هذا الموسم لنادي إنتر ميلان.

مفاوضات مانشستر يونايتد مع هالاند

ويسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم الموهبة النرويجية "إيريك هالاند" نجم نادي ريد بول سالزبورج النمساوي لتدعيم هجوم الفريق، كما يرتبط بالمهاجم الكرواتي المخضرم "ماريو مانزوكيتش" نجم نادي يوفنتوس الإيطالي في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة وهو ما سيقلص فرص عودة أليكسيس لملعب أولد ترافورد مرة أخرى.