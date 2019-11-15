رياضة | بورفؤاد يقسو علي القناة بثلاثية ويصعد للتمهيدي الخامس لكأس مصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بورفؤاد يقسو علي القناة بثلاثية ويصعد للتمهيدي الخامس لكأس مصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز بورفؤاد علي القناة في الدور التمهيدي الرابع من كأس مصر بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم علي ملعب القناة القديم بالإسماعيلية اليوم الجمعة.

جاء تشكيل القناة لمباراة اليوم مكون من محمد طلبة في حراسة المرمى، إسلام زيادة، محمد خليفة، شوقي فتحي، شريف اشرف، محمد طارق، احمد علي، حسام عبد الواحد، محمد يوسف، عبد الحميد سامي، محمد علي

البدلاء : عمرو مجدي، محمد يسري، أحمد مصطفي لالا، احمد عبد الرحمن، محمد يحيي، فتحي عثمان، محمد سعيد

تشكيل بورفؤاد : ايهاب كمال في حراسة المرمى، أحمد مسعد، ابراهيم منصور، أحمد عيد، محمد السيد، اسماعيلا كوندا، محمد عبدالله، محمود عماد، غريب حشمت، محمد بغدادي، أحمد فرج .

البدلاء : حسن ثروت، محمد عباس، محمد جمال،محمد إسماعيل، محمد عاصم، احمد محمد مجدي، أحمد طارق .

بدأ اللقاء بحماس شديد من القناة وضغط متواصل وأهدر مهاجمه شريف أشرف أكثر من فرصة محققة للتقدم في الشوط الأول لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين .

وفي الشوط الثاني مع ضغط القناة ينقذ القائم الأيمن لحارس بورفؤاد بتسديدة صاروخية من ضربة حرة لشريف أشرف وبعد ذلك بادل فريق بورفؤاد القناة الهجمات واستطاع ( ايكا ) أن يحرز الهدف الاول لبورفواد في في الدقيقة 22 من الشوط الثاني.

وسجل أحمد فرج الهدف الثاني في الدقيقة 31 وأصاف أحمد عيد الهدف الثالث في الدقيقة 38 ثم سجل فتحي عثمان البديل هدف القناة الوحيد في الدقيقة 42 قبل نهاية المباراة .

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تغييرات القناة

التغيير الاول للقناة بنزول احمد مصطفي لالا وخروج حسام عبد الواحد في بداية الشوط الثاني

التغيير الثاني للقناة بنزول فتحي عثمان وخروج شريف أشرف في الدقيقة 20

التغيير الثالث للقناة. بنزول محمد يحيي بديل محمد علي في الدقيقة 31 من الشوط الثاني

تغييرات بورفؤاد

التغيير الاول لبورفواد بخروج غريب حشمت ونزول احمد مجدي 13 من الشوط الثاني

التغيير الثاني لبورفواد بنزول اللاعب محمد اسماعيل، وخروج اسماعيلا كواندا في الدقيقة 27 من الشوط الثاني

طاقم تحكيم مباراة اليوم : خالد جمال الغندور حكم ساحة، السيد حسن مساعد أول، ممدوح اسماعيل مساعد تاني، علاء ناصر حكم رابع، مراقب مسابقات محمد معاطي، مراقب حكام سيد فتحي..