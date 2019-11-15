رياضة | الترسانة يفوز على المريخ برباعية في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترسانة يفوز على المريخ برباعية في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق الترسانة بقيادة أحمد كشرى بأربعة أهداف مقابل هدف، على فريق المريخ، اليوم الجمعة، بالدور التمهيدي الرابع لكأس مصر.

لعب الترسانة المباراة بتشكيل تكون من : أحمد حسين، محمد حسين عضل، بركات حجاج، طارق وطنى، وليد فوزى، اسلام حازم، ابراهيم منصور، ايهاب فؤاد، محمد مجدى كريسبو، أحمد جعفر.

وجاءرتشكيل فريق المريخ يضم : شريف مدحت، محمد سعيد ، محمد البعلي ، حسام حسن ، أحمد فراويله، فتحي عبد الجليل ، احمد عبدالرازق، أحمد حمزاوى ، محمد جبل، اندرسون، مهدى صبحى.

تقدم المريخ بهدف أحمد فروايلة في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني عاد الترسانة للقاء بتسجيل أربع اهداف عن طريق أحمد عماد في الدقيقة 14 وإيهاب فؤاد في الدقيقة 26 وسجل سيد حمدي هدفين متتاليين في الدقيقة 40،27.

وبذلك الفوز تأهل الترسانة للدور التهيدي الأخير لكأس مصر، بينما ودّع الفريق البورسعيدي البطولة.

