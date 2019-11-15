رياضة | ليست رباط صليبي.. غياب نجم ريال مدريد 3 أسابيع للإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليست رباط صليبي.. غياب نجم ريال مدريد 3 أسابيع للإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض واحد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة 15 نوفمبر إلى إصابة قوية خلال تواجده مع منتخب بلاده ستتسبب في غيابه لفترة طويله عن الملاعب.

منتخب كولومبيا يعلن إصابة رودريجيز

وأعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم اليوم في بيان رسمي تعرض الكولومبي خاميس رودريجيز نجم منتخب كولومبيا ونادي ريال مدريد إلى إصابة قوية.

حجم إصابة رودريجيز مع منتخب كولومبيا

وأكد الاتحاد الكولومبي أن رودريجيز شعر ببعض الآلام في الركبة عقب التدريبات الجماعية لمنتخب كولومبيا أمس الخميس.

وكشفت إذاعة "راديو كاراكول" الكولومبية أن خاميس رودريجيز خضع لبعض الفحوصات الطبية اليوم التي أكدت أنه يعاني من تورم في الركبة.

Advertisements

فترة غياب رودريجيز عن الملاعب

وكشفت الإذاعة أن رودريجيز قد يغيب عن الملاعب لفترة طويلة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع قادمة بسبب هذه الإصابة ولكنه سيخضع لفحوصات طبية أخرى.

موعد مباراة منتخب كولومبيا القادمة

ويستعد منتخب كولومبيا لمواجهة نظيره منتخب بيرو غدا الجمعة 15 نوفمبر في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرا بتوقيت القاهرة في مباراة ودية بين الفريقين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

مشاركات رودريجيز مع ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك خاميس رودريجيز في 9 مباريات فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.