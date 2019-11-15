رياضة | أهلي جدة يسعى لضم نجمي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي جدة يسعى لضم نجمي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع نادي أهلي جدة السعودي الثنائي طارق حامد ومحمود علاء لاعبا فريق الزمالك على رأس أولوياتهما للتعاقد معهما خلال الفترة المقبلة.



ويتولى السويسري كريستيان جروس تدريب فريق أهلي جدة خلال الفترة الحالية بعد رحيله عن الزمالك مطلع الموسم الجاري.



وتواجد مندوب من أهلي جدة في القاهرة مؤخرًا وتابع آخر مباريات الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال افريقيا.



وأشار إلى أن حضور المندوب كان بناء على توصية من السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك والحالي للفريق السعودي لرغبته في التعاقد مع الثنائي.

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وتعاقد أهلي جدة مع جروس مؤخرًا في ولايته الثالثة مع الفريق السعودي لثقتهم في قدراته وإمكانياته التدريبية.



وسبق وقام جروس بتدريب الزمالك في الموسم الماضي وحصد مع الفريق الكونفدرالية الافريقية وكان قاب قوسين أو أدنى من حصد بطولة الدوري المصري.



ويبحث الجهاز الفني للفريق عن خوض مزيد من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة لتعويض توقف بطولة الدوري وعدم الارتباط بأي مواجهات رسمية في الوقت الحالي بسبب ظروف إقامة بطولة افريقيا تحت 23 سنة والتي ستقام في مصر وهو ما أدى لتوقف كل المسابقات المحلية والقارية في الوقت الحالي وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل.



ويفتقد الفريق حاليًا لخدمات الخماسي المنضم إلى صفوف المنتخب الأول كل من محمد عواد وطارق حامد وأحمد زيزو ومحمود علاء وعبدالله جمعة، إلى جانب الرباعي المتواجد في المنتخب الأوليمبي كل من مصطفى محمد ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومحمد صبحي.



وعوض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق هذا الأمر بتصعيد بعض اللاعبين الناشئين للمشاركة في التدريبات والاستفادة منهم والإبقاء على بعضهم بشكل مستمر مع الزمالك خلال الموسم الجاري وسط رغبة الخواجة في منح الفرصة لبعض اللاعبين الصاعدين وتحقيق أكبر مكسب منهم على كافة الجوانب الفنية والبدنية ومنحهم الخبرة مع مرور الوقت بسبب صعوبة المرحلة المقبلة والاحتكاكات القوية على كافة المستويات