رياضة | رودريجيز يعود إلى إسبانيا بعد إصابته مع منتخب بلاده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رودريجيز يعود إلى إسبانيا بعد إصابته مع منتخب بلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنه من المقرر عودة خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد ومنتخب كولومبيا إلى العاصمة الإسبانية مدريد في الساعات القليلة المقبلة حتى يضع نفسه تحت تصرف الفريق الطبي التابع لريال مدريد.



وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن رودريجيز سيخضع للعديد من الفحوص الطبية التي ستحدد مدى دقة الإصابة وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الإصابة لا تبدو خطيرة كما يشاع.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رودريجيز البالغ من العمر 27 عامًا أصيب في آخر تدريب مع منتخب كولومبيا على مستوى الركبة اليسرى في حين أظهرت الفحوص الأولية إنه يعاني من التواء في الرباط الداخلي للركبة اليسرى.



وأكدت الصحيفة الإسبانية نقلاً عن مصادر من داخل الاتحاد الكولومبي لكرة القدم أن الإصابة التي تعرض لها خيمس رودريجيز في الركبة تحتاج إلى الكثير من التدقيق حتى يتبين مدى خطورتها.

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يذكر أن رودريجيز أصيب أثناء الحصة التدريبية التي جرت اليوم استعداداً للمشاركة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 قبل أن يقوم الجهاز الطبي التابع لمنتخب كولومبيا بإبلاغ ريال مدريد بما حدث.



وكشفت تقارير صحفية إيطالية في الشهر الماضي أن الشكوك مازالت تحوم حول مستقبل الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد على الرغم من أن النادي رفض رحيله في الصيف الماضي.



وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن النجم الكولومبي قد يرحل عن صفوف الملكي في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن رودريجيز قد يرحل عن الفريق في يناير المقبل إذا لم يتطور وضعه الحالي كما أن الوضع الصعب الذي يعشه الفريق منذ عدة مباريات قد يجعله يرحل في يناير القادم.



وألمح الموقع الإيطالي إلى أن الكثير من الأندية الأوروبية حاولت الحصول على خدمات خيمس رودريجيز في الصيف الماضي على رأسها نابولي وأتلتيكو مدريد ولكن في نهاية المطاف استمر النجم الكولومبي مع الميرينجي.

