شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب الأول تغادر إلى جزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، القاهرة في طريقها إلى جزر القمر لمواجهة منتخبها يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١ بالكاميرون.

وأدى المنتخب تدريبا صباحيا بملعب فندق الإقامة ببرج العرب حيث أدى اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفائية بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات قوية مع الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري.