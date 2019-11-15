شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد جمعة.. واللاعب يتخلف عن السفر إلى جزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض أحمد جمعة، مهاجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لإصابة في الركبة خلال مران المنتخب الصباحي اليوم بعد كرة مشتركة مع أحد زملائه غادر على أثرها المعسكر ولن يتكمن من السفر مع الفريق إلى جزر القمر، وذلك للخضوع إلى الفحوصات الطبية وإجراء أشعة لتحديد إصابته بعد التنسيق بين الدكتور محمد ابوالعلا طبيب المنتخب والجهاز الطبي للنادي المصري.

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