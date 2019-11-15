شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سلبي وعودة تهديفية ضمن 7 حقائق في تعادل منتخبي مصر وكينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعادل مخيب حققه منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام ضيفه الكيني، بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت بين الطرفين بملعب برج العرب بالاسكندرية في الجولة الأولى لتصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

واعتلى منتخب جزر القمر قمة المجموعة برصيد 3 نقاط قبل لقائه في الجولة الثانية أمام المنتخب المصري، وذلك عقب فوزه خارج حدود ملعبه على حساب توجو بهدف دون رد.

ونرصد في التقرير التالي 10 حقائق في تعادل مصر أـمام كينيا بمستهل مشوارهما بالتصفيات المرهلة للكان.

1 – المنتخب المصري يحقق رقم سلبي ويتعثر للمرة الأولى على ملعبه ووسط أنصاره بتصفيات أمم أفريقيا منذ خسارته أمام السنغال بالقاهرة في أكتوبر 2014 في ولاية شوقي غريب.

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2 –محمود عبدالمنعم كهبا يعود للتسجيل من جديد بقميص منتخب مصر بعد صيام تهديفي دام لمدة عامين و 8 أشهر، حيث كانت أخر أهدافه الدولية في شباك توجو في مباراة ودية بمارس 2017.

3 – حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الاول، أعاد سيناريو شوقي غريب، والذي كان يعتبر أخر مدير فني للفراعنة لم يحقق الفوز في بداية مشواره ومهمته الرسمية، وذلك بالخسارة بثنائية على يد المنتخب السنغالي بتصفيات أمم أفريقيا 2015.

4- التعادل هو الرابع في تاريخ مواجهات مصر وكينيا حيث سبق وأن تعادلا المنتخبان في 3 مرات سابقة مقابل 18 انتصار لمصر وانتصار وحيد لكينيا.

5- خلال 3 مباريات خاضها المنتخب المصري تحت قيادة حسام البدري، لم يتمكن خلالها من اجتياز حاجز الهدف الواحد في كل مباراة بواقع هدف في شباك كل من بوتسوانا وليبيريا ودياً واّخر في مواجهة كينيا بتصفيات كان 2021.

6 –للمرة الأولى يستهل المنتخب المصري مشواره في مجموعة التصفيات بأمم أفريقيا بالتعادل منذ تصفيات نسخة 2012 والتي حقق خلالها الفراعنة تعادلاً إيجيابياً بالقاهرة أمام سيراليون، في ولاية المدير الفني حسن شحاتة.

7 –للمباراة الرسمية الثانية على التوالي يفشل المنتخب المصري في تحقيق الفوز على ملعبه، ويبقى الانتصار على أوغندا في الدور الأول لأمم أفريقيا 2019 هو الانتصار الرسمي الأخير للفراعنة وسط الأنصار، حيث خسر بعدها منتخبنا أمام جنوب أفريقيا ثم تعادل أمام كينيا.