شكرا لقرائتكم خبر عن «يد الوحدة» يتأهل للنهائي الآسيوي.. و100 ألف ريال مكافأة لكل لاعب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
تأهل ممثل الوطن فريق الوحدة إلى المباراة النهائية في البطولة الآسيوية الـ22 للأندية أبطال الدوري، والمقامة في مدينة سام شوك الكورية، بعد الفوز في دور نصف النهائي على فريق الشارقة الإماراتي بنتيجة 30 - 29.
من جانبه، هنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في اتصال هاتفي، إدارة نادي الوحدة والجهازين الفني والإداري بمناسبة التأهل إلى نهائي آسيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، معلناً مكافأة بمقدار 100 ألف ريال لكل لاعب بمناسبة التأهل.
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