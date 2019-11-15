يلا شوت مشاهدة مباراة البرازيل و الارجنتين الودية بث مباشر اليوم الجمعة 15-11-2019...

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بث مباشر مباراة البرازيل ضد الارجنتين بدون تقطيع جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة البرازيل والارجنتين الودية بث مباشر اليوم الجمعة ، يلتقي منتخب البرازيل بمنتخب الارجنتين اليوم الجمعة في تمام السابعة مساءً باستاد جامعة الملك سعود بالمملكة السعودية بث مباشر مباراة البرازيل ضد الارجنتين ، و وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب راقصي التانجو إلى السعودية استعدادا لمواجهة البرازيل في المباراة الودية التي تجمعهما على أراضي المملكة. كورة اون لاين بث مباشر مباراة البرازيل و الارجنتين بدون تقطيع كورة اون لاين بث مباشر مباراة الأرجنتين ضد البرازيل بدون تقطيع ، و جائت قائمة المنتخب الأرجنتيني كالتالي : كورة اون لاين بث مباشر مباراة الأرجنتين ضد البرازيل بدون تقطيع ، و جائت قائمة المنتخب الأرجنتيني كالتالي :

حراسة المرمى: أجوستين ماركيسن، خوان موسو، إيمليانو مارتينيز، استيبان أندرادا .

الدفاع: خوان فويث، رينزو سارافيا، نيك لاس أوتاميندي، جيرمان بيزيلا، ماركوس روخو، والتر كانيمان، نيكولاس تاجليافيكو، نيهوين بيريز، جويدو رودريجيز .

الوسط: جيوفاني لو سيلسو، ليوناردو باريديس، نيكولاس دومينجيز، رودريجو دي باول، ماركوس أكونيا، روبيرتو بيريرا، لوكاس أوكامبوس .

الهجوم: ليونيل ميسي، سيرخيو أجويرو، نيكولاس جونزاليس، لوكاس ألاريو، لاوتارو مارتينيز، باولو ديبالا

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بينما جائت قائمة منتخب السامبا كالتالي :

حراسة المرمى: أليسون، دانييل فوزاتو، إيديرسون .

الدفاع: دانيلو، إيميرسون، أليكس ساندرو، رينان لودي، إيدير ميليتاو، فيليبي، ماركينيوس، تياجو سيلفا .

الوسط: أرتور، كاسيميرو، فابينيو، لوكاس باكيتا، دوجلاس لويز، فيليبي كوتينيو .

الهجوم: دافيد نيريس، روبيرتو فيرمينو، جابرييل جيسوس، ريتشارليسون، رودريجو، ويليان .