يلا شوت مشاهدة مباراة البرازيل و الارجنتين الودية بث مباشر اليوم الجمعة 15-11-2019...

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بث مباشر مباراة البرازيل ضد الارجنتين بدون تقطيع
بث مباشر مباراة البرازيل ضد الارجنتين ، و وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب راقصي التانجو إلى السعودية استعدادا لمواجهة البرازيل في المباراة الودية التي تجمعهما على أراضي المملكة.
كورة اون لاين بث مباشر مباراة البرازيل و الارجنتين بدون تقطيعكورة اون لاين بث مباشر مباراة الأرجنتين ضد البرازيل بدون تقطيع ، و جائت قائمة المنتخب الأرجنتيني كالتالي :
حراسة المرمى: أجوستين ماركيسن، خوان موسو، إيمليانو مارتينيز، استيبان أندرادا .
الدفاع: خوان فويث، رينزو سارافيا، نيك لاس أوتاميندي، جيرمان بيزيلا، ماركوس روخو، والتر كانيمان، نيكولاس تاجليافيكو، نيهوين بيريز، جويدو رودريجيز .
الوسط: جيوفاني لو سيلسو، ليوناردو باريديس، نيكولاس دومينجيز، رودريجو دي باول، ماركوس أكونيا، روبيرتو بيريرا، لوكاس أوكامبوس .
الهجوم: ليونيل ميسي، سيرخيو أجويرو، نيكولاس جونزاليس، لوكاس ألاريو، لاوتارو مارتينيز، باولو ديبالا
بينما جائت قائمة منتخب السامبا كالتالي :
حراسة المرمى: أليسون، دانييل فوزاتو، إيديرسون .
الدفاع: دانيلو، إيميرسون، أليكس ساندرو، رينان لودي، إيدير ميليتاو، فيليبي، ماركينيوس، تياجو سيلفا .
الوسط: أرتور، كاسيميرو، فابينيو، لوكاس باكيتا، دوجلاس لويز، فيليبي كوتينيو .
الهجوم: دافيد نيريس، روبيرتو فيرمينو، جابرييل جيسوس، ريتشارليسون، رودريجو، ويليان .
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