شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى إلى السعودية غدا لمواجهة الوحدة وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بعثة الاتحاد السكندرى تضم، 24 لاعب، ويغيب عن المعسكر كلا من صبحى سليمان ويوسف حسن وكريم الديب وأحمد شلبى لأسباب مختلفة، فيما سيلحق ويلسون وأكوى بالبعثة فى البحرين، حيث يقيم الاتحاد المعسكر الثانى فى البحرين بداية من 21 وحتى 27 من شهر نوفمبر الجارى.
كان الاتحاد السكندرى قد فاز فى لقاء الذهاب على المحرق البحرينى بهدفين لأحمد رفعت وخالد قمر.
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