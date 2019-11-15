شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى إلى السعودية غدا لمواجهة الوحدة وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تطير بعثة الاتحاد السكندرى فى العاشرة صباح غد (السبت) متجهة إلى السعودية لإقامة معسكر هناك بداية من الغد وحتى يوم 21 من شهر نوفمبر الجارى.

ومن المُقرر أن تقيم بعثة الاتحاد السكندرى فى مدينة جدة على أن يلتقى زعيم الثغر مع فريق الوحدة السعودى ودياً، يوم الاثنين المقبل، فى المباراة التى ستقام على ملاعب نادى الوحدة بمكة المكرمة.

بعثة الاتحاد السكندرى تضم، 24 لاعب، ويغيب عن المعسكر كلا من صبحى سليمان ويوسف حسن وكريم الديب وأحمد شلبى لأسباب مختلفة، فيما سيلحق ويلسون وأكوى بالبعثة فى البحرين، حيث يقيم الاتحاد المعسكر الثانى فى البحرين بداية من 21 وحتى 27 من شهر نوفمبر الجارى.

وقال محمود القاضى رئيس بعثة الاتحاد، إن جميع الأمور تسير على مايرام وإن معنويات اللاعبين مرتفعة وسيعود الفريق فى نهاية معسكره من البحرين بالتاهل لدور الثمانية بالبطولة العربية وأشار إلى أن مجلس الإدارة يسعى وبكل قوة على دعم الجهاز الفنى واللاعبين لصنع تاريخ جديد للقلعة الخضراء.

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ويلتقي زعيم الثغر مع المحرق البحرينى يوم 26 من الشهر الجارى فى إياب دور الـ16 بالبطولة العربية.

كان الاتحاد السكندرى قد فاز فى لقاء الذهاب على المحرق البحرينى بهدفين لأحمد رفعت وخالد قمر.