شكرا لقرائتكم عبدالرحمن مجدي:نستهدف اللقب الأفريقي والتألق فى الأولمبياد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب عبد الرحمن مجدى جناح المنتخب الأوليمبى عن سعادته الكبيرة بالفوز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما. وقال مجدى :"لم نقدم أى شىء حتى الأن ،نتطلع للتتويج بالبطولة الأفريقية والسعى للتواجد والتألق فى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو". كان عبد الرحمن مجدى بدأ المباراة ضمن التشكيل الأساسى، وواصل أدائه المميز مع المنتخب. Advertisements وأضاف مجدي قائلا :"سعداء بإشادة الجماهير وأتمنى عودة مجددا لصفوف المنتخب الأول".

تألق منتخب مصر الاولمبي وواصل المنتخب الأولمبي عروضه الممتعة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بعد تحقيق العلامة الكاملة فى المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات مستحقة على كبار القارة السمراء.

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