الخليج 365 يكشف أول المستبعدين من حسابات البدرى أمام جزر القمر...

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جدة - عمرو شويل ينوى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، إجراء تعديلات على تشكيل المنتخب فى مباراته أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، خاصة بعد الأداء المتذبذب للفراعنة أمام كينيا فى مباراة الافتتاح والتعادل 1-1 ببرج العرب.
ويناقش حسام البدرى مع جهازه استبعاد عبد الله جمعة ومحمود علاء من التشكيل أمام جزر القمر، بسبب الأخطاء التى وقعا فيها أمام كينيا، على أن يمنح الفرصة لأيمن أشرف ورامى ربيعة فى مباراة الاثنين المقبل.
وسقط منتخب مصر فى فخ التعادل أمام كينيا أمس فى افتتاح مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.
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