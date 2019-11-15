شكرا لقرائتكم نواذيبو يحدد ملعب مباراته ضد المصري بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر نادي اف سي نواذيبو الموريتاني لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” باختيار استاد شيخة ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط لاستضافة مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى للنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين اف سي نواذيبو والمصري البورسعيدى والمقرر إقامتها في الأول من ديسمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن ستاد شيخة ولد بيديا يعد هو الاستاد الرئيسي في العاصمة نواكشوط وهو يسع لنحو 8500 مشجع وأرضيته مغطاة بالنجيل الصناعي.

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وكانت قرعة دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية قد أسفرت عن وقوع ممثلي مصر، المصري وبيراميدز، ضمن المجموعة الأولى التي ضمت نواذيبو من موريتانيا وإينوجو رينجرز من نيجيريا.

ويشارك الفريق الموريتاني للمرة الأولى في بطولة الكونفدرالية، إذ انتقل بعد الخسارة في دوري أبطال إفريقيا ، ويعد نواذيبو هو حامل لقب الدوري الموريتاني النسخة الماضية للمرة الثانية في تاريخه ، وتأهل لدور المجموعات بعد تخطي عقبة تريانجل يونايتد الزيمبابوي بمجموع اللقائين 4-3.