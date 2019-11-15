شكرا لقرائتكم "الكفة متساوية" بين طارق مؤمن وكول قبل نهائى بطولة العالم للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يواصل البطل المصري طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، الاستعداد لخوض مباراة نهائى بطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش، والتى انطلقت منافساتها فى 8 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار.

ويلتقي طارق مؤمن في المباراة النهائية مع النيوزلاندي المخضرم بول كول المصنف الخامس عالميا فى المباراة النهائية، ويطمح البطل المصرى لحصد اللقب الأول فى تاريخه ببطولة العالم والحفاظ على اللقب لمصر.

طارق مؤمن تأهل إلى المباراة النهائية بعد التغلب في نصف النهائي على الألماني سايمون روزنر بثلاثة أشواط مقابل شوط، ليتأهل مؤمن للمباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي.

Advertisements

والتقى طارق مؤمن مع بول كول في 6 مباريات فاز طارق مؤمن في 3 مباريات فيما فاز النيوزلاندي في ثلاثة مباريات أخرى، فيما كانت المواجهة الأخيرة التي جمعت الثنائي قد انتهت لصالح بول كول على حساب مؤمن.

كان مؤمن خاض نهائي بطولة العالم الموسم الماضي أمام مواطنه علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا والذي نجح في حصد البطولة للمرة الأولى في تاريخه على حساب مؤمن.

يذكر أن بطولة العالم للسيدات قد أقيمت تحت سفح الأهرامات حتى الأول من نوفمبر الجاري وتوجت بها نور الشربيني للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.