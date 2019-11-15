شكرا لقرائتكم "الكفة متساوية" بين طارق مؤمن وكول قبل نهائى بطولة العالم للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويلتقي طارق مؤمن في المباراة النهائية مع النيوزلاندي المخضرم بول كول المصنف الخامس عالميا فى المباراة النهائية، ويطمح البطل المصرى لحصد اللقب الأول فى تاريخه ببطولة العالم والحفاظ على اللقب لمصر.
طارق مؤمن تأهل إلى المباراة النهائية بعد التغلب في نصف النهائي على الألماني سايمون روزنر بثلاثة أشواط مقابل شوط، ليتأهل مؤمن للمباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي.
والتقى طارق مؤمن مع بول كول في 6 مباريات فاز طارق مؤمن في 3 مباريات فيما فاز النيوزلاندي في ثلاثة مباريات أخرى، فيما كانت المواجهة الأخيرة التي جمعت الثنائي قد انتهت لصالح بول كول على حساب مؤمن.
يذكر أن بطولة العالم للسيدات قد أقيمت تحت سفح الأهرامات حتى الأول من نوفمبر الجاري وتوجت بها نور الشربيني للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.
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