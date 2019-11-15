بعثة المنتخب تطير إلى جزر القمر على متن طائرة خاصة.. وترانزيت فى تنزانيا...

جدة - عمرو شويل غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، القاهرة متوجهة إلى جزر القمر استعدادا لملاقاة منتخبها يوم (الاثنين) المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وتطير البعثة إلى جزر القمر على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق 9 ساعات، حيث من المقرر أن تصل البعثة مطار مورونى فى العاشرة مساء، ويتخلل الرحلة ترانزيت لمدة ساعة فى تنزانيا.

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تدريبات قوية في الفندق بقيادة حسام البدري

كان المنتخب الوطنى خاض تدريبا صباحيا بملعب فندق الإقامة ببرج العرب،حيث أدى اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفائية، في حين أدى باقي اللاعبين تدريبات قوية مع الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.