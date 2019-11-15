شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى يتابع تأهيل محمد محمود بعد جراحة الرباط الصليبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص الدكتور خالد محمود طبيب فريق الأهلي على إجراء إتصالاً هاتفياً بـ"محمد محمود" لاعب الفريق الذى أجرى جراحة الرباط الصليبي في المانيا يوم 29 أكتوبر الماضي.
وإطمأن طبيب الاهلي على محمد محمود الذى تقرر عودته للقاهرة يوم 20 نوفمبر بعد قضاء عدة أيام في المانيا حيث خاض اللاعب المرحلة الأولى من التأهيل، عقب خروجه من المستشفى، وتستمر هذه المرحلة حتى يوم 20 نوفمبر الجاري، على أن يعود بعدها للقاهرة لخوض المرحلة الثانية من مراحل العلاج والتأهيل.
كان محمد محمود، تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في مران الفريق، قبل أقل من شهر وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في أقل من عام.
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