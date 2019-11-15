أليسون لـ"في المرمى": مواجهة ميسي ممتعة.. وصلاح إنسان رائع

أكد البرازيلي أليسون بيكر، حارس المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي، على أهمية مواجهات السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين، مضيفا بأنها ذات أهمية لدورها في استعداد السيليساو لتصفيات كأس العالم.

وفي لقاء خاص مع "في المرمى" قال أليسون، والمتوج بجائزة أفضل حارس في العالم: من الجميل أن أتواجد في السعودية والرياض تحديدا، ومن الجميل ارتداء قميص البرازيل وهو شرف كبير وأن نشارك في السوبر كلاسيكو كونها مواجهة ذات صبغة خاصة، لأننا نمتلك في البرازيل منتخبا جيدا ولاعبين من أعلى مستوى والأمر كذلك لدى الأرجنتين، لذلك فإن تواجد كلا المنتخبين في السعودية أمر جيد جيدا، وآمل أن يستمتع الجميع بمشاهدة مباراة الغد. وأرى بأن الاختلاف الوحيد بين الرسمية والودية هو أننا لا نلعب أمام أنصار الفريقين فقط بل أمام الجمهور من مختلف الجنسيات وكل محب لكرة القدم ومن يريد متابعة عرض كروي رائع ومباراة ممتازة ولكن كل هذا لا يغير من حقيقة أننا سنقدم كل ما لدينا لنفوز فيها لمباراة لأننا نسعى لتحقيق أهدافنا من هذا اللقاء والاستعداد لتصفيات كأس العالم.

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وحول مواجهته ميسي، قال أليسون: من الجميل أن نواجه ميسي، برأيي هو أفضل لاعب في العالم ورائع جدا بما يقوم به في الميدان، وسبق أن واجهته 3 مرات مع روما وليفربول وفي كوبا أميركا الأخيرة، وهو شعور مميز أن تواجه ميسي، لكن لا أعتقد أنه هو الوحيد في الأرجنتين، لديهم فريق رائع ولاعبون من النخبة، وهو أمر يجعلك تستعد بشكل أفضل عندما تواجهه وآمل أن تكون البرازيل جاهزا غدا للفوز عليه وعلى الأرجنتين.

ولدى سؤاله عن غياب نيمار قال: نريد دوما أن يكون نيمار معنا، هو لاعب مميز لكن للأسف يعاني من إصابة وهذا أمر يحدث في عالم كرة القدم، وأعتقد أننا نتعامل بشكل جيد مع غيابه كما فعلنا في كوبا أميركا، فاللاعبون الذين شاركوا بدلا منه قاموا بعكل جيد والفريق تحسن مستواه بشكل جماعي. وأرى أن مردود منتخب البرازيل ارتفع في آخر 3 سنوات، وأمامنا هدف كبير وهو التأهل إلى كأس العالم لذلك يجب أن نتجاوز مرحلة التصفيات أولا ما يدعونا إلى تجاوز جميع الظروف ومنها الإصابات سواء بنيمار أو دونه ولكنه لا يحجب حقيقة أهميته.

وامتدح أليسون زميله المصري محمد صلاح قائلا: أتحدث دوما مع محمد صلاح وهو شخص رائع على الصعيد الإنساني وطريقته في الحياة تقدم صورة إيجابية عن أبناء هذه المنطقة من العالم وهو مثل يحتذى به وأنا معجب به جدا، وسبق أن لعبنا في روما والآن نحن زملاء في ليفربول، وبسببه أصبحت لدي فكرة إيجابية عنكم أنتم في هذا الجزء من العالم.