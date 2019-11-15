تيتي: نفكر في طريقة إيقاف ميسي.. والبرازيليون مبدعون في السعودية

أكد تيتي، مدرب المنتخب البرازيلي، أن إيقاف ميسي مع المنتخب الأرجنتيني ليس سهلا، مضيفا أنه يفكر في طريقة الحد من خطورته خلال مواجهة المنتخبين يوم الجمعة.

وتستضيف السعودية "السوبر كلاسيكو" بين الأرجنتين والبرازيل للسنة الثانية على التوالي، حيث انتهت مباراة العام الماضي بفوز منتخب السيليساو بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة.

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وقال تيتي في المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء يوم الخميس: "نلعب مباريات ودية لإعطاء فرصة لكل اللاعبين لكن في المباراة ولن أزج بلاعب منضم حديثا منذ بداية المباراة. مازلت لم أنم جيدًا للتفكير في التحضير لمواجهة الأرجنتين في السوبر كلاسيكو، مواجهة الأرجنتين اختبار مهم لكل اللاعبين".

وعن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قال: "ميسي لاعب مُختلف ومميز، نحترمه ولكن كرة القدم جماعية، لا أظنه سيفعل كل شيء وحده، نحن نفكر في كيفية إيقافه بطريقتنا الجماعية".

وعن الدوري السعودي، أكد مدرب البرازيل على متابعته اللاعبين البرازيليين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمستوى المميز الذي يقدمه هؤلاء اللاعبون مع فرقهم.