شكرا لقرائتكم رونالدو يقود البرتغال إلى اكتساح ليتوانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل منتخبا البرتغال وصربيا صراعهما لحجز بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، برفقة المنتخب الأوكراني، الذي حجز البطاقة الأولى عن تلك المجموعة.

وحقق منتخب البرتغال (حامل اللقب) فوزا كاسحا 6 - صفر على ضيفه منتخب ليتوانيا في الجولة قبل الأخيرة للمجموعة، التي شهدت فوزا منتخب صربيا 3 - 2 على ضيفه منتخب لوكسمبورج.

وبذلك، رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني بترتيب المجموعة، بفارق خمس نقاط خلف المنتخب الأوكراني (المتصدر)، الذي صعد رسميا منذ الجولة الماضية، فيما ظل منتخب صربيا في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، وبقي منتخبا لوكسمبورغ وليتوانيا في المركزين الخامس والسادس على الترتيب.

وافتتح النجم كريستيانو رونالدو التسجيل للبرتغال في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب البرتغالي 2 - صفر.

وواصل منتخب البرتغال سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، ليضيف بيزي وجونسالو باسيينسيا، الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 52 و56.

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وأضاف بيرناردو سيلفا الهدف الخامس في الدقيقة 63، ثم عاد رونالدو للتسجيل من جديد، محرزا الهدف السادس وهدفه الشخصي الثالث في الدقيقة 65، ليصبح نجم المباراة الأول دون منازع.

وفي العاصمة الصربية بلغراد، حافظ منتخب صربيا على آماله في الصعود للنهائيات، عقب فوزه المثير 3 - 2 على ضيفه منتخب لوكسمبورغ.

وأحرز أليكسندر ميتروفيتش الهدفين الأول والثاني لصربيا في الدقيقتين 11 و43، لكن منتخب لوكسمبورج قلص الفارق بهدف سجله جيرسون رودريغيز في الدقيقة 54.

وأضاف نيمانيا رادونغيش الهدف الثالث لصربيا في الدقيقة 70، لكن المنتخب اللوكسمبورغي أشعل اللقاء من جديد، بتسجيله الهدف الثاني عن طريق لاعبه دافيد توربيل في الدقيقة 74، لكن خبرة لاعبي منتخب صربيا حسمت النقاط الثلاث لصالحهم في النهاية.

ويتعين على منتخب البرتغال الفوز في الجولة الأخيرة أمام لوكسمبورغ في الجولة الأخيرة، التي ستجرى في الأسبوع المقبل لضمان التأهل رسميا للنهائيات، دون النظر لنتيجة مباراة منتخب صربيا مع ضيفه منتخب أوكرانيا، التي ستقام في نفس التوقيت.