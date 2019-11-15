سكالوني: عودة ميسي تمنحنا الأفضلية أمام البرازيل

أكد ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، جاهزية فريقه لمواجهة المنتخب البرازيلي، يوم الجمعة، في تجربة ودية بالرياض.

وقال سكالوني خلال مؤتمر صحافي عقد يوم الخميس قبل اللقاء: عودة ليونيل ميسي إلى قائمة المنتخب تمثل إضافة وقوة كبيرة، كما يمتلك علاقة جيدة مع الجميع، ونحن سعداء بتواجده، ونتمنى أن يعود إلى مستواه المعهود بعد الإصابة.

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وأضاف: تضم القائمة عدة مهاجمين رائعين، ويمتلكون القدرات التي تمكنهم من الفوز على البرازيل، كما نعمل على تحسين الجوانب الدفاعية، في ظل استقبال مرمانا للعديد من الأهداف.

وأثنى مدرب الأرجنتين على تألق إيكاردي مع باريس سان جيرمان، واستطرد، قائلا: لا نحتاج إليه في الوقت الحالي لوفرة الخيارات الهجومية.

ولفت سكالوني إلى أنه يمتلك معلومات متعددة حول الكرة السعودية من مواطنه أنطونيو بيتزي المدرب السابق للمنتخب السعودي.