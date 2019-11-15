إلى أين وصلت مفاوضات الأهلى السعودى مع محمود علاء؟

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وذكرت صحيفة "البلاد" السعودية أن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق لنادى الزمالك والحالى للفريق السعودى طالب مسئولى النادى السعودى بالتعاقد مع محمود علاء ليكون بديلاً للبوسنى زوكانوفيتش والذى لم يقدم ما يشفع له بالبقاء.
وكشف مصدر مقرب من مدافع الزمالك أنه بالفعل تلقى اتصالات خلال الفترة الماضية من مسئولى الأهلى السعودى لضمه فى امتداد للتفاوض معه الذى بدء منذ الصيف الماضى، موضحاً إنه يمتلك عرض آخر من نادى سعودى بخلاف الأهلى وسيناقش تلك العروض مع إدارة الزمالك بعد انتهائه من المشاركة مع المنتخب الوطنى فى مواجهة جزر القمر، المقرر لها يوم الاثنين المقبل، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
ورفض مسئولو الزمالك رحيل محمود علاء عن الزمالك فى بداية الموسم الجارى، رغم العروض الجيدة التى تلقاها بعد تمسك إدارة النادى باستمراره مع الفريق لكونه أحد العناصر الأساسية بالقلعة البيضاء مع وعده بتعديل عقده.
وتابع المصدر ذاته إنه حتى الآن لم يصل عرضًا رسميًا من جانب الأهلى السعودى إلى الزمالك ولكن ستشهد الأيام القادمة وصول عرضاً رسميًا لحسم النادى السعودى مسألة ضمه موضحًا إن اللاعب يرحب بخوض التجربة السعودية حتى فى حالة موافقة النادى الأبيض على إعارته فقط لنهاية الموسم الجارى.
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