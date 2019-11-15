شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة محترفى الإسماعيلى.. بيكيتى يسجل وهمام يقود العراق للصدارة وغياب شيلونجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أداء مميز قدمه لاعبو الإسماعيلى الأجانب المحترفين خلال مشاركتهم ضمن صفوف منتخبات بلادهم.

شارك الجناح الغينى بيكيتى سيلفا أمام نظيره السوازيلاندى وسجل هدفا فى الدقيقة 45 ضمن منافسات الجولة الأولي بالمجموعة التاسعة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وساهم همام طارق فى اعتلاء المنتخب العراقى قمة المجموعة الثالثة فى ترتيب منافسات تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لكأس الأمم وكأس العالم بقطر 2022 بعد الفوز على ايران بهدفين مقابل هدف.

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بينما لم يشارك الناميبى بنسون شيلونجو فى انتصار منتخب بلاده على نظيره التشادى 2-1، في تصفيات "الكان".

وعلى صعيد اللاعبين المصريين الدوليين فقد شارك عبد الرحمن مجدى مع المنتخب الأولمبى فى الانتصار على مالى وغانا والكاميرون، وتصدر المجموعة فيما غاب محمد صادق.

لم يشارك باهر المحمدى قائد الإسماعيلى فى تعادل المنتخب الأول أمام كينيا بالجولة الأولى للتصفيات الأفريقية.