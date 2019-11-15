سوبر كورة يكشف أول المستبعدين من حسابات البدرى أمام جزر القمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينوى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، إجراء تعديلات على تشكيل المنتخب فى مباراته أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وسقط منتخب مصر فى فخ التعادل أمام كينيا أمس فى افتتاح مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، وقدم أداءً باهتا طوال المباراة، ليحتل المركز الثالث فى ترتيب مجموعته خلف المتصدر جزر القمر الذى فاز على توجو بهدف نظيف، وكينيا.

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لمعرفة أول المستبعدين من حسابات البدرى أمام جزر القمر اضغط هنا