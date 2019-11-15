شكرا لقرائتكم خبر عن بطل موريتانيا يختار استاد شيخة لاستضافة مباراته أمام المصرى بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إخطاراً من إدارة نادى إف سى نواذيبو الموريتانى يفيد باختيارها لاستاد شيخة ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط لاستضافة مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى للنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتى تجمع بين إف سى نواذيبو والمصرى البورسعيدى والمقرر إقامتها فى الأول من ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن استاد شيخة ولد بيديا يعد هو الاستاد الرئيسى فى العاصمة نواكشوط وهو يسع لنحو 8500 مشجع وأرضيته مغطاة بالنجيل الصناعى.

وكانت قرعة دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية قد أسفرت عن وقوع ممثلى مصر، المصرى وبيراميدز، ضمن المجموعة الأولى التى ضمت نواذيبو من موريتانيا وإينوجو رينجرز من نيجيريا.

ويشارك الفريق الموريتانى للمرة الأولى فى بطولة الكونفدرالية، إذ انتقل بعد الخسارة في دورى أبطال أفريقيا، ويعد نواذيبو هو حامل لقب الدوري الموريتاني النسخة الماضية للمرة الثانية في تاريخه، وتأهل لدور المجموعات بعد تخطي عقبة تريانجل يونايتد الزيمبابوي بمجموع اللقائين 4-3.











